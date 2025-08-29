Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht im Parkhaus Marktstätte in der Dammgasse - schwarzen Hyundai touchiert und geflüchtet (29.08.2025)

Konstanz (ots)

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht im Parkhaus Marktstätte in der Dammgasse am Freitagmittag hinterlassen. Im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr touchierte der Unbekannte den dort abgestellten schwarzen Hyundai Tucson an der Stoßstange hinten links. Ohne sich anschließend um eine Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern, fuhr er dann jedoch einfach davon.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell