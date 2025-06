Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Freundliche Geste führt zum Verkehrsunfall

Wieck a. Darß (ots)

Am Abend des 11.06.2025 gegen 18:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Wieck a. Darß.

Eine 73-jährige deutsche Fahrerin eines VW Tiguan beabsichtigte die L 21 in der Ortslage Wieck zu überqueren. Nach ersten Erkenntnissen war das Verkehrsaufkommen zu der Zeit ziemlich hoch. Ein anderer, unbeteiligter Autofahrer gab ein freundliches Handzeichen und signalisierte, dass er der Frau mit dem Tiguan die Überfahrt gewährt. Dankend nahm die Frau die wohlgesonnene Geste an und fuhr los. Gleichzeitig nährte sich auf dem anderen Fahrstreifen ein weitere VW Tiguan mit einem 75-jährigen deutschen Fahrer, dieser ahnte nichts von der Vereinbarung der anderen Verkehrsteilnehmer. Die beiden Tiguan stießen zusammen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die Rechtslage ist in diesen Fällen eindeutig. Wer die Vorfahrtregeln missachtet, selbst wenn ein Handzeichen gegeben wird, setzt ein erhöhtes Unfallrisiko und trägt die Konsequenzen, so sich dieses Risiko in einem Unfall realisiert.

