Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Windhose überrascht die Innenstadt von Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots)

Am Nachmittag des 10.06.2025 ereignete sich ein Unwetter über dem Stadtgebiet von Greifswald.

Gegen 15:15 Uhr gingen mehrere Meldungen bei der Polizei und der integrierten Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald ein, weil starke Sturmböen Schäden und Verunreinigungen in der westlichen Innenstadt anrichteten. Es war von einer Windhose die Rede.

Der Schwerpunkt der Auswirkungen lag im Bereich Karl-Marx-Platz - Bahnhofstraße - Kapaunenstraße. Infolge des Windes brachen u. a. Zweige und Äste von diversen Bäumen, insb. im Bereich des Stadtwalls, ab. Zudem verteilte sich eine große Menge Unrat auf den Straßen, welcher aus an den Straßenrändern abgelegten gelben Säcken herrührte.

Herausragend war in diesem Zusammenhang ein Trampolin, welches von einem Grundstück an der Bahnhofstraße weggeweht wurde und in einer Entfernung von ca. 220 Metern an der Kreuzung Lange Straße / Wollweber Straße landete.

Durch die vor Ort eingesetzten Beamten konnten Schäden an mehreren PKW festgestellt werden, die durch umherfliegende Gegenstände verursacht worden waren. Diese Fahrzeuge standen überwiegend auf dem Parkplatz des Wirtschaftsamtes der Stadt (Altes Amtsgericht).

Durch nachträgliche Meldungen durch Bürger und die Rettungsleitstelle VG sind bis 18:00 Uhr acht beschädigte PKW im Bereich der Innenstadt bekannt geworden. Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt.

Zur Bereinigung der Schäden und Verunreinigungen sowie zur Absicherung abgeknickter Bäume waren Mitarbeiter des Tiefbau- und Grünflächenamtes sowie der Berufsfeuerwehr Greifswald im Einsatz. Dabei mussten u.a. Teile von Bäumen abgesägt und Zweige von Dächern und Regenrinnen gesammelt werden.

Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Erik Günther

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell