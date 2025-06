Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mopedfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Löcknitz (ots)

Am Mittwochnachtmittag des 11.06.2025 kam es auf der L283 in der Ortslage Löcknitz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 44-jährige Simsonfahrer die Straße der Republik aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung B 104, als der vor ihm fahrende 24-jährige Fahrer eines PKW Hyundai verkehrsbedingt warten musste. Aus noch nicht geklärten Gründen kollidierte das Moped mit dem Heck des PKW. Dabei wurde der Simsonfahrer so schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt, dass er in das Klinikum Pasewalk eingeliefert werden musste.

Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Bei den beiden Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsbürger.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell