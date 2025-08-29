PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagmittag (28.08.25) im Zeitraum von 12:00 Uhr - 14:00 Uhr Uhr führten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen am Südbahnhof durch. Insgesamt mussten elf Verkehrsteilnehmer aufgrund nicht angelegten Sicherheitsgurtes kontrolliert und verwarnt werden. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang an alle Autofahrer appellieren stets mit angelegtem Gurt zu fahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

