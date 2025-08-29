Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Fehlalarme rufen Blaulichtfahrzeuge auf den Plan

Speyer (ots)

Gleich dreimal rückte gestern (Vor-)Mittag sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei der Stadt Speyer aus. Um 8:00 Uhr morgens konnte in der Pestalozzistraße Gasgeruch wahrgenommen werden, welcher sich jedoch als Leck in einem Abwasserrohr entpuppte. Gegen 11:30 Uhr wurde der Brandmeldealarm im Hans-Purrmann-Gymnasium ausgelöst. Dies geschah im Rahmen von angekündigten Revisionsarbeiten, so dass auch hier zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestand. Gegen 13:20 Uhr kam es noch zu einem Auslösen einer Brandmeldeanlage in einer Firma in der Siemensstraße. Es handelte sich ebenfalls um Fehlalarm.

