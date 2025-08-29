PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Fehlalarme rufen Blaulichtfahrzeuge auf den Plan

Speyer (ots)

Gleich dreimal rückte gestern (Vor-)Mittag sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei der Stadt Speyer aus. Um 8:00 Uhr morgens konnte in der Pestalozzistraße Gasgeruch wahrgenommen werden, welcher sich jedoch als Leck in einem Abwasserrohr entpuppte. Gegen 11:30 Uhr wurde der Brandmeldealarm im Hans-Purrmann-Gymnasium ausgelöst. Dies geschah im Rahmen von angekündigten Revisionsarbeiten, so dass auch hier zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestand. Gegen 13:20 Uhr kam es noch zu einem Auslösen einer Brandmeldeanlage in einer Firma in der Siemensstraße. Es handelte sich ebenfalls um Fehlalarm.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

  • 29.08.2025 – 08:54

    POL-PDLU: Unfall mit E-Scooter

    Speyer (ots) - Am gestrigen Donnerstag, den 28.08.2025 gegen 14:15 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 55-jährigen Pkw-Fahrerin und einem 17-jährigen E-Scooter-Fahrer. Die Pkw-Fahrerin übersieht beim Verlassen des Geländes der JAF-Tankstelle in der Franz-Kirrmeier-Straße den verbotswidrig auf dem Bürgersteig fahrenden E-Scooter-Fahrer und kollidiert mit diesem. Hierbei wird glücklicherweise niemand verletzt. Es kommt lediglich zu einem minimalen ...

  • 28.08.2025 – 11:47

    POL-PDLU: Mann schlägt Kassiererin und flüchtet - Täterfestnahme

    Limburgerhof (ots) - Am Mittwochabend (27.08.25) gegen 21:16 Uhr betrat eine männliche Person den Rewe Einkaufsmarkt in der Landauer Straße und steckte unter anderem mehrere Schachteln Zigaretten ein. Dies beobachtete eine Kassiererin und versuchte den Mann an der Kasse zu stoppen. Hierauf schlug der Mann der Kassiererin ins Gesicht und flüchtete mit einem Roller. ...

  • 28.08.2025 – 11:47

    POL-PDLU: Ohne gültige Versicherung mit E-Scooter gefahren

    Schifferstadt (ots) - Am Mittwochabend (27.08.25) gegen 18:31 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit einem E-Scooter in der Speyerer Straße, wo er durch die Polizei angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass seit 2022 keine gültige Versicherung für den Roller besteht. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen ...

