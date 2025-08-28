PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Mann schlägt Kassiererin und flüchtet - Täterfestnahme

Limburgerhof (ots)

Am Mittwochabend (27.08.25) gegen 21:16 Uhr betrat eine männliche Person den Rewe Einkaufsmarkt in der Landauer Straße und steckte unter anderem mehrere Schachteln Zigaretten ein. Dies beobachtete eine Kassiererin und versuchte den Mann an der Kasse zu stoppen. Hierauf schlug der Mann der Kassiererin ins Gesicht und flüchtete mit einem Roller. Der Mann konnte kurze Zeit später durch die Polizei in der Fichtenstraße festgestellt werden. Nach kurzer Verfolgung nahm die Polizei den Mann fest. Da sich der Mann gegen die Festnahme wehrte, musste die Polizei das Distanzelektroimpulsgerät (Taser) einsetzen. Bei der anschließenden Durchsuchung beim 60-jährigen Tatverdächtigen wurden noch Teile des Diebesguts aufgefunden. Aufgrund einer offensichtlich psychischen Ausnahmesituation wurde der 60-Jährige im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Klinik verbracht. Die Kassiererin des Einkaufsmarktes erlitt durch den Schlag Verletzungen im Gesicht und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Polizisten wurden nicht verletzt. Immer wieder werden Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und auch nicht gegen Polizeikräfte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

  • 28.08.2025 – 11:47

    POL-PDLU: Ohne gültige Versicherung mit E-Scooter gefahren

    Schifferstadt (ots) - Am Mittwochabend (27.08.25) gegen 18:31 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit einem E-Scooter in der Speyerer Straße, wo er durch die Polizei angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass seit 2022 keine gültige Versicherung für den Roller besteht. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 15:07

    POL-PDLU: Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

    Schifferstadt (ots) - Am Dienstagabend (26.08.25) gegen 18:40 Uhr fuhr eine 86-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Lillengasse. Als sie ihrem Enkel winken wollte, verlor sie die Kontrolle und stürzte. In Folge des Sturzes auf den Kopf (ohne Helm) erlitt die 86-Jährige Verletzungen im Gesicht und im Brustbereich. Durch den Rettungsdienst wurde die Frau in ein Krankenhaus verbracht. Viele schwere Hirnverletzungen beim ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 15:07

    POL-PDLU: Durch Glassplitter leicht verletzt

    Waldsee (ots) - Am Dienstagvormittag (26.08.25) gegen 11:30 Uhr befuhren zwei LKW-Fahrer im Alter von 52 und 36 Jahren die K13 in entgegengesetzte Richtung. Beim Passieren berührten sich die beiden Außenspiegel der LKW, wobei ein Spiegel zersplitterte. Der 36-Jährige wurde durch die Splitter leicht am Hals und Gesicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

    mehr
