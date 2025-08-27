Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagabend (26.08.25) gegen 18:40 Uhr fuhr eine 86-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Lillengasse. Als sie ihrem Enkel winken wollte, verlor sie die Kontrolle und stürzte. In Folge des Sturzes auf den Kopf (ohne Helm) erlitt die 86-Jährige Verletzungen im Gesicht und im Brustbereich. Durch den Rettungsdienst wurde die Frau in ein Krankenhaus verbracht. Viele schwere Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

