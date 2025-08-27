Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen Leichtkraftrad und Pkw

Fußgönheim (ots)

Am 26.08.2025 kam es gegen 18:10 Uhr auf der L525 zwischen Ellerstadt und Fußgönheim zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw. Der 17-jährige Fahrer des Leichtkraftrades erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in einem umliegenden Krankenhaus aufgenommen. Die 55-jährige Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn musste bis 19:20 Uhr vollgesperrt werden, im Anschluss war die Fahrbahn bis 20:10 Uhr nur einseitig befahrbar.

