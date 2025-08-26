Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus Altkleidercontainer

Waldsee (ots)

Nach einem Zeugenhinweis, dass zwei Personen aus einem Kleidercontainer in der Schillerstraße Kleider herausgenommen hätten, konnten an frühen Montagabend gegen 18:30 Uhr zwei Personen, eine Frau und ein Mann, in der Nähe des Containers festgestellt und kontrolliert werden. Auf einem mitgeführten Fahrradanhänger konnten schließlich entsprechende Altkleider festgestellt und sichergestellt werden. Die 18-jährige und den 30-jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Diebstahl.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell