PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kind angefahren - Fahrerin gesucht

Altrip (ots)

Am Sonntagnachmittag (24.08.2025) gegen 15:50 Uhr fuhr ein 7-jähriges Mädchen mit ihrem Tretroller auf dem Gehweg in der Goethestraße. Im Bereich der Hausnummer 10 fuhr eine bislang unbekannte Frau mit einem PKW aus einer Tiefgaragenausfahrt heraus, übersah hierbei die 7-Jährige und stieß mit ihr zusammen. In Folge dessen stürzte das Mädchen zu Boden und verletzte sich leicht an der Hand. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprach die unbekannte Autofahrerin kurz mit dem Mädchen, fuhr dann jedoch weiter. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kompaktwagen gehandelt haben. Die Frau soll dunkle Haare, und ein T-Shirt mit Blümchenmuster getragen haben. Wer die Fahrerin gesehen hat bzw. Hinweise zu der Frau geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 10:36

    POL-PDLU: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Tennisclub - Zeugen gesucht

    Schifferstadt (ots) - In der Nacht von Samstag (23.08.25) auf Sonntag (24.08.25) versuchten bislang unbekannte Täter in einen Tennisclub in der Dudenhofener Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten an einem Schloss der Hintertür und gelangten nicht in das Gebäudeinnere. Jedoch entwendeten sie ein auf dem Gelände angeschlossenes Fahrrad im Wert von ca. 3.500EUR. ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 10:07

    POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - Am 24.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 04:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Mörscher Straße in Frankenthal. Hierbei kam der Verkehrsunfallverursacher aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort ein ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug. Zeugen wurden auf ein lautes Knallgeräusch aufmerksam und ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 09:57

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit zwei Verletzen und hohem Sachschaden

    Speyer (ots) - Am Sonntag, den 24.08.2025, gegen 09:32 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Kurt-Schumacher-Straße / Iggelheimer Straße / Landwehrstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 61-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung der Landwehrstraße. Die 66-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem PKW die Iggelheimer Straße in Fahrtrichtung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren