Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit leichtverletzter Person

Waldsee (ots)

Am Montagmittag gegen 14:00 Uhr kam es auf der L532 zu einem Verkehrsunfall. Beim Abbiegen von der Anschlussstelle Waldsee-Nord (B9) auf die L532 in Richtung Schifferstadt übersah eine 81-jährige Autofahrerin aus Limburgerhof das Auto eines 25-jährigen Autofahrers aus Ludwigshafen. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde die 20-jährige Beifahrerin des 25-jährigen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro. Der genaue Unfallhergang wird nun ermittelt. Zeugen, die zum Hergang des Verkehrsunfalls Angaben machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

