Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Führerschein - Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Schifferstadt (ots)

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich ein 16-jähriger Rollerfahrer aus Schifferstadt am Montagabend. Aufgrund von Auffälligkeiten an seinem Roller sollte der Jugendliche im Waldspitzweg durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 16-jährige beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug bis zu 75 km/h und entzog sich zunächst einer Kontrolle. Nach Verfolgung, unter anderem durch ein Waldstück, konnte der Fahrer schließlich in einem Feld, indem er zuvor gestürzt war, gestellt und festgenommen werden. Glücklicherweise blieb er hierbei unverletzt. Den Jugendlichen, der im Anschluss an seinen Vater überstellt wurde, erwartet nun ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell