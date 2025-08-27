PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Durch Glassplitter leicht verletzt

Waldsee (ots)

Am Dienstagvormittag (26.08.25) gegen 11:30 Uhr befuhren zwei LKW-Fahrer im Alter von 52 und 36 Jahren die K13 in entgegengesetzte Richtung. Beim Passieren berührten sich die beiden Außenspiegel der LKW, wobei ein Spiegel zersplitterte. Der 36-Jährige wurde durch die Splitter leicht am Hals und Gesicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 13:29

    POL-PDLU: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte am Postplatz

    Speyer (ots) - Am Dienstag, den 26.08.2025, gegen 17:45 Uhr befuhr ein 45-jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Gilgenstraße in Fahrtrichtung der Bahnhofstraße. Auf Höhe des Postplatzes musste der Fahrer des Kleinkraftrades einer verbotswidrig abbiegenden E-Scooter-Fahrerin ausweichen, woraufhin es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 09:21

    POL-PDLU: Unfall zwischen Leichtkraftrad und Pkw

    Fußgönheim (ots) - Am 26.08.2025 kam es gegen 18:10 Uhr auf der L525 zwischen Ellerstadt und Fußgönheim zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw. Der 17-jährige Fahrer des Leichtkraftrades erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in einem umliegenden Krankenhaus aufgenommen. Die 55-jährige Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Der genaue Unfallhergang ist ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:39

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen

    Mutterstadt (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am späten Montagabend im Bereich Mutterstadt mehrere Verkehrskontrollen durch. Im Rahmen einer Kontrolle in der Ludwigshafener Straße konnte bei einem 51-jährigen aus Haßloch Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test vor Ort ergab einen Alkoholwert von 0,48 Promille. Ihm wurde vor Ort die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Während der Kontrollen wurden zudem fünf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren