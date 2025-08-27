POL-PDLU: Durch Glassplitter leicht verletzt
Waldsee (ots)
Am Dienstagvormittag (26.08.25) gegen 11:30 Uhr befuhren zwei LKW-Fahrer im Alter von 52 und 36 Jahren die K13 in entgegengesetzte Richtung. Beim Passieren berührten sich die beiden Außenspiegel der LKW, wobei ein Spiegel zersplitterte. Der 36-Jährige wurde durch die Splitter leicht am Hals und Gesicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig.
