POL-PDLU: Durch Glassplitter leicht verletzt

Mutterstadt (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am späten Montagabend im Bereich Mutterstadt mehrere Verkehrskontrollen durch. Im Rahmen einer Kontrolle in der Ludwigshafener Straße konnte bei einem 51-jährigen aus Haßloch Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test vor Ort ergab einen Alkoholwert von 0,48 Promille. Ihm wurde vor Ort die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Während der Kontrollen wurden zudem fünf ...

mehr