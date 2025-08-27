PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte am Postplatz

Speyer (ots)

Am Dienstag, den 26.08.2025, gegen 17:45 Uhr befuhr ein 45-jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Gilgenstraße in Fahrtrichtung der Bahnhofstraße. Auf Höhe des Postplatzes musste der Fahrer des Kleinkraftrades einer verbotswidrig abbiegenden E-Scooter-Fahrerin ausweichen, woraufhin es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 45-jährigen Mann drogentypische Aufffallerscheinungen fest. Nachdem dem Mann die Feststellungen eröffnet wurden, zeigte sich dieser aufbrausend und aggressiv und lief von der Örtlichkeit weg. Zudem beleidigte er die Polizeibeamten. Aufgrund des aggressiven Verhaltens, sollten dem Mann die Handfesseln angelegt werden. Der 45-jährige sperrte sich gegen die Fesselung, indem er die Arme vor seinem Oberkörper verrenkte. Anschließend wurde der Mann durch die Polizeibeamten zu Boden gebracht. Nach hoher Kraftaufwendung konnten die Arme des Mannes auf den Rücken geführt und gefesselt werden. Bei der Widerstandshandlung wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, war jedoch weiterhin dienstfähig. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den 45-jährigen wird ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-251 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

