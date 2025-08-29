PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Unfall mit E-Scooter

Speyer (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 28.08.2025 gegen 14:15 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 55-jährigen Pkw-Fahrerin und einem 17-jährigen E-Scooter-Fahrer. Die Pkw-Fahrerin übersieht beim Verlassen des Geländes der JAF-Tankstelle in der Franz-Kirrmeier-Straße den verbotswidrig auf dem Bürgersteig fahrenden E-Scooter-Fahrer und kollidiert mit diesem. Hierbei wird glücklicherweise niemand verletzt. Es kommt lediglich zu einem minimalen Sachschaden an der Frontschürze des BMW Z4.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-250 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

