POL-PDLU: Unfall mit E-Scooter
Speyer (ots)
Am gestrigen Donnerstag, den 28.08.2025 gegen 14:15 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 55-jährigen Pkw-Fahrerin und einem 17-jährigen E-Scooter-Fahrer. Die Pkw-Fahrerin übersieht beim Verlassen des Geländes der JAF-Tankstelle in der Franz-Kirrmeier-Straße den verbotswidrig auf dem Bürgersteig fahrenden E-Scooter-Fahrer und kollidiert mit diesem. Hierbei wird glücklicherweise niemand verletzt. Es kommt lediglich zu einem minimalen Sachschaden an der Frontschürze des BMW Z4.
