POL-PDLU: Maxdorf - Trunkenheit im Verkehr
Maxdorf (ots)
Am 28.08.2025, gegen 14.45 Uhr, wurde durch einen Zeugen eine männliche Person in der Kurpfalzstraße am dortigen Supermarkt gemeldet, welche Alkohol konsumieren würde und dabei wäre mit dem Auto wegzufahren. Durch die eingesetzte Streife konnte der beschriebene Pkw in der Kurpfalzstraße fahrend festgestellt und kontrolliert werden. Bei dem 52-jährigen Fahrzeugführer aus Friedelsheim konnte durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.
