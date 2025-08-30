Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar - Lkr. Rottweil) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht (29.08.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Freitagmorgen kam es kurz vor 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Bochingen und Oberndorf, bei welchem der Verursacher unvermittelt weiterfuhr. Eine Autofahrerin fuhr von Bochingen nach Oberndorf und musste in einer Kurve nach rechts ausweichen, weil der Gegenverkehr die Kurve schnitt. Durch das Ausweichmanöver fuhr die Fahrzeuglenkerin gegen einen Bordstein, so dass der Reifen hierdurch beschädigt wurde und die komplette Luft verlor. Beim Fahrzeug, welches die Kurve schnitt, handelte es sich um einen weißen Pkw mit Kastenwagenform. Der Verursacher bzw. mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter 07423/81010 zu melden.

