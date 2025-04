Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Rosenthal am Rennsteig/ Rodacherbrunn (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Karfreitag drangen Unbekannte in ein Haus in der Bayrischen Straße in Rosenthal am Rennsteig ein und stahlen Bargeld in unbekannter Höhe. Zuvor hatten der/ die Unbekannten sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster verschafft und mehrere Räume trotz Anwesenheit einer Bewohnerin durchsucht. Gegen 03 Uhr bemerkte die Bewohnerin den Einbruch und informierte die Polizei, die genaue Tatzeit ist nicht abschließend bekannt. Vor Ort wurde eine Spurensuche und -sicherung, auch unter Hinzuziehung eines Fährtenspürhundes, durchgeführt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0099741 entgegen.

Am Freitagvormittag wurde dann ein weiterer Einbruch bemerkt. Ein oder mehrere Unbekannte hatten sich- ebenfalls in der Nacht von Donnerstag zu Freitag- in Rodacherbrunn gewaltsam Zutritt zu einem Gasthaus verschafft und mehrere Räume durchwühlt. Schließlich wurden Küchengeräte im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Auch hier werden Zeugen gesucht.

