POL-KN: (Geisingen, Lkrs. SBK) Überholenden Pkw übersehen - Fahrzeug fährt in Leitplanke (30.08.2025)

Geisingen (ots)

Am Samstagmorgen, 30.08.2025, gg. 06.40 Uhr, war ein 32-jähriger Seat-Fahrer auf der A81 von Stuttgart in Richtung Singen zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Geisingen unterwegs. Er fuhr auf der linken von 2 Fahrspuren. Unvermittelt scherte ein hinter einem Lkw fahrender Pkw aus, um den Lkw zu überholen. Hierbei übersah dieser den auf der linken Fahrspur befindlichen Seat. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, musste der 32-Jährige nach links ausweichen und kollidierte hierbei mit der linksseitig installierten Schutzplanke. Zu einer Berührung der beiden Pkw kam es nicht. Der Fahrer des ausscherenden Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Schaden am Seat beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern, Tel. 0741 34879-0, zu melden.

