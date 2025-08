POL-GÖ: (268/2025) Fortgesetzter Protest gegen Abschiebung? - Unbekannte bewerfen Gebäude der Ausländerbehörde am frühen Morgen mit Farbkugeln, Fassade und Fußweg verunreinigt, Staatsschutz ermittelt

Polizeiinspektion Göttingen

Fortgesetzter Protest gegen Abschiebung? - Unbekannte bewerfen Gebäude der Ausländerbehörde am frühen Morgen mit Farbkugeln, Fassade und Fußweg verunreinigt, Staatsschutz ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Carl-Zeiss-Straße

Mittwoch, 6. August 2025, gegen 05.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte haben die Ausländerbehörde des Landkreises Göttingen an der Carl-Zeiss-Straße am frühen Mittwochmorgen (06.08.25) mit Farbkugeln beworfen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Hausfassade und auch der Fußweg vor dem Gebäude wurden bei der Attacke verunreinigt. Zur Höhe des verursachten Sachschadens liegen bislang keine Angaben vor.

Zusammenhang mit erfolgter Abschiebung vermutet

Die Polizei geht davon aus, dass die Sachbeschädigung im Zusammenhang mit der am letzten Montag (04.08.25) erfolgten Abschiebung einer 40 Jahre alten Frau steht. In diesem Zusammenhang war es bereits am Montagmittag vor der Zufahrt zum Polizeidienstgebäude an der Groner Landstraße zu einer spontanen Kundgebung mit rund 100 Teilnehmenden gekommen (wir berichteten).

Staatsschutz ermittelt

Das für die Bearbeitung politisch motivierter Straftaten zuständige Staatsschutzkommissariat der Polizei Göttingen hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die 0551/491-2115.

