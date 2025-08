Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (267/2025) Nach Ortung mittels AirTag: Polizei stoppt Transporter auf A 38 bei Bleicherode, in Göttingen gestohlenes Trekkingrad und weitere fünf Räder sichergestellt, 25 Jahre alter Fahrer in U-Haft

Göttingen (ots)

Göttingen, Robert-Koch-Straße und Autobahn 38 Mittwoch, 16. 07. und Donnerstag, 31. 07.25, gegen 06.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf der Ladefläche eines Mercedes Vito mit ausländischer Zulassung haben Beamte der Autobahnpolizei Göttingen und der Polizei Friedland am letzten Donnerstag (31.07.25) an der Autobahn 38 insgesamt sechs hochwertige Fahrräder entdeckt, darunter ein ca. 5.000 Euro teures Trekkingrad, das einer Göttingerin knapp zwei Wochen zuvor an der Robert-Koch-Straße gestohlen worden war. Der 25 Jahre alte Fahrer des Fahrzeuges wurde festgenommen. Er sitzt inzwischen in U-Haft.

Ortung führt Ermittler auf die A 38

Die Besitzerin des gestohlen Trekkingrades hatte der Polizei am Donnerstagmorgen gegen 06.20 Uhr gemeldet, dass sie ihr Rad anhand des AirTag wieder habe orten können. Nach Übermittlung mehrerer wechselnder Standortdaten, die zunächst von der A 7 kamen, meldete sich das Signal zuletzt gegen 06.50 Uhr von der A 38 Richtung Halle. Im Rahmen der aufgenommenen Fahndung entdeckten zwei Funkstreifen das nach kriminalistischer Erfahrung "szenetypische" Transportfahrzeug kurze Zeit später und lotsten es zur Kontrolle an der Anschlussstelle Bleicherode von der Autobahn.

Sechs hochwertige Fahrräder im vollgestopften Laderaum entdeckt

Beim Entladen des vollgestopften Laderaums stießen die Beamten unter einer Vielzahl anderer Gegenstände auf vier E-Bikes und zwei Rennräder.

Zwei Fahrräder, allen voran das markante Rad der Göttingerin, konnten noch während der ersten Überprüfung anhand der Rahmennummern konkreten Diebstählen zugeordnet werden. Die Gesamtumstände deuten darauf hin, dass auch die anderen vier aus Straftaten stammen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der gesamte Fund wurden beschlagnahmt und zur Polizeidienststelle nach Göttingen verbracht. Weiteres mutmaßliches Diebesgut befand sich unter der restlichen Ladung nicht.

Fahrer auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorgeführt - U-Haftbefehl erlassen

Die Ermittler nahmen den Transporterfahrer wegen Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde der 25-Jährige am Freitag (01.08.25) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehl gegen den Mann ohne Wohnsitz im Bundesgebiet wegen Fluchtgefahr und ordnete seine Einlieferung in die JVA an.

