POL-GÖ: (266/2025) Kundgebung gegen geplante Abschiebung vor Göttinger Polizeidienstgebäude - Knapp 100 Demonstrierende blockieren Zufahrt/Erstmeldung

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner Landstraße und Innenstadt Montag, 4. August 2025, gegen 12.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Geschätzt knapp 100 Menschen haben am Montagmittag (04.08.25) vor dem Göttinger Polizeidienstgebäude an der Groner Landstraße gegen die bevorstehende Abschiebung einer Frau demonstriert. Die abschließende Bilanz des Polizeieinsatzes incl. der Anzahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren liegt aktuell noch nicht vor. Hierzu wird zeitnah nachberichtet.

Die 40-jährige Abzuschiebende war im Rahmen eines Vollzugshilfeersuchens der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen mit Sitz in Braunschweig am Morgen von einer Polizeibeamtin und einem Kollegen in zivil in Göttingen angetroffen und anschließend zunächst zur Dienststelle an der Groner Landstraße mitgenommen worden. Von hier erfolgte wenig später ihr planmäßiger Weitertransport zum Flughafen nach Frankfurt am Main.

Aufgrund der versammlungsrechtlichen Aktion war die Nutzung der Hauptzufahrt des Polizeigebäudes für etwa eine Stunde nicht möglich. Eingehende Soforteinsätze mussten von den Einsatzfahrzeugen über die Feuerwehrzufahrt an der Jheringstraße angefahren werden.

Etwa gegen 13.45 Uhr formierten sich die Demonstrierenden zu einem Aufzug und gingen in Richtung Innenstadt. Die Versammlung bewegte sich über die Groner Landstraße und das Groner Tor bis zur Obere Masch. Hier löste sich die Demo in Kleingruppen auf.

Die ca. 100 Demonstrierenden unmittelbar vor dem Polizeidienstgebäude lösten am Montagmittag in Göttingen einen größeren Einsatz aus. Etwa 20 Fahrzeuge aus dem gesamten Stadtgebiet sowie u. a. auch von der Autobahnpolizei waren im Einsatz.

Es wird nachberichtet.

