Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kanister in Rur entsorgt

Zeugen gesucht

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Am Abend des 23. Juni (Montag) bemerkte ein Angler, der zirka einen Kilometer flussaufwärts der Rurbrücke Breite Straße fischte, gegen 21.30 Uhr etwa zehn Kanister in der Rur, die in geringem Abstand voneinander an ihm vorbeitrieben. Er verständigte daraufhin die Polizei. Kurze Zeit später schwammen weitere Kanister, Messbecher und Schläuche flussabwärts. Einige Behältnisse konnten aus dem Fluss geborgen werden. Die verständigte Feuerwehr überprüfte die Inhalte unter anderem hinsichtlich des PH-Wertes. Hierbei wurde festgestellt, dass die Substanzen teilweise säurehaltig waren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben beziehungsweise Angaben darüber machen können, wer die Gegenstände an welcher Stelle in den Fluss geworfen hat. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

