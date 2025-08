Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (263/2025) August-Truckerstammtisch der Autobahnpolizei Göttingen dreht sich um das Thema "Fahr'un'tüchtigkeit"

GÖTTINGEN (jk) - Der Truckerstammtisch der Autobahnpolizei Göttingen befasst sich dieses Mal mit dem Thema "Fahr'un'tüchtigkeit", z. B. infolge von Alkohol- oder Drogenkonsum aber auch der Einnahme von Medikamenten. Für alle Fragen steht Polizeioberkommissar Lukas Fromm zur Verfügung.

Die mittlerweile 245. Veranstaltung für Brummifahrerinnen und Brummifahrer, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie andere Interessierte findet am kommenden Mittwoch (06.08.25) wie gewohnt um 18:00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West (Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel) statt.

