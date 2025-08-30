Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen - Lkr. Konstanz) Motorradfahrer nach Auffahrunfall schwer verletzt (29.08.2025)

Engen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es kurz vor 16 Uhr auf der L 194 zwischen Engen und Aach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine Autofahrerin von Engen nach Aach und musste ihre Fahrt aufgrund eines abbiegenden Fahrzeuges vor ihr an der Abzweigung nach Bittelbrunn bis fast zum Stillstand abbremsen. Diese Situation erkannte ein Motorradfahrer zu spät, er fuhr beinahe ungebremst in das Heck der Autofahrerin. Durch die Anprallwucht wurde der Motorradfahrer über das Fahrzeug nach vorne geschleudert. Nach einigen Metern prallte dieser auf die Landstraße und wurde hierbei schwer verletzt. Die Insassen des Pkw erlitten durch das Auffahren leichte Verletzungen. Zur Klärung des Unfallherganges und Bergung der Fahrzeuge musste die Landstraße stellenweise komplett gesperrt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ca. 5000.- EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell