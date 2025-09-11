LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Utenbach

Weimar (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurden von einem in Legefeld geparkten Pkw die Kennzeichen entwendet. Die Nutzerin des VW Up stellte diesen auf dem Parkplatz bei der Grundschule ab und musste am frühen Mittwochmorgen das Fehlen beider Kennzeichentafeln mit Weimarer Kennung feststellen. Hinweise zum Dieb gibt es nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

