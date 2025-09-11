LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Utenbach
Utenbach (ots)
Aufgrund einer Bürgerbeschwerde wurde am gestrigen Tag in der Zeit von 14:00 bis 21:30 Uhr in Utenbach eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Die 30-er Zone haben in dieser Zeit 554 Fahrzeuge passiert. Es wurden 31 Verwarngelder, 12 Bußgelder und 2 Fahrverbote verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 71 km/h.
