Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter bedroht vier Personen mit Schusswaffe

Minden (ots)

(TB) Zu einer Bedrohung mittels Schusswaffe wurden in den Abendstunden des Mittwochs mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Mindener Bahnhof beordert. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte den Aggressor festnehmen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es zunächst im Regionalexpress zwischen Bielefeld und Minden zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 44-Jähringen und vier Mindenern (14 bis 20). Nachdem gegen 21:35 Uhr alle fünf den Zug am Mindener Bahnhof verlassen hatten, zog der Alkoholisierte plötzlich eine Schusswaffe und bedrohte damit einen 17-Jährigen aus der Gruppe. Er sowie seine Freunde flüchteten daraufhin zu Fuß und alarmierten über den Notruf 110 die Polizei. Die kurze Zeit darauf eintreffenden Beamten trafen dann in der Bahnhofshalle auf den aggressiven Tatverdächtigen und nahmen den in Luxenburg gemeldeten Deutschen fest. Der erheblich Alkoholisierte wurde dem Mindener Gewahrsam zugeführt, wo im auf Antrag der Staatsanwaltschaft von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks fanden die Polizisten eine optisch echt aussehende Gaspistole sowie ein als Schlagstock getarntes Messer und beschlagnahmten beides. Am Donnerstagvormittag konnte der Mann das polizeiliche Gewahrsam verlassen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

