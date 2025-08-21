Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ladendieb festgenommen

Minden (ots)

(SN) Wegen eines mutmaßlichen Ladendiebs wurde die Polizei am frühen Mittwochabend an die Stiftstraße in Minden gerufen.

So meldete man den Beamten einen Mann, der sich gegen 17.30 Uhr in einem Discounter an einer fremden Handtasche bedient und daraus mutmaßlich ein Portemonnaie entwendet hatte. Bei der Kontrolle des nicht in Deutschland lebenden 66-Jährigen stellten die Beamten bei einer Abfrage im polizeilichen Auskunftssystem fest, dass ein europäischer Haftbefehl gegen ihn vorliegt.

Daraufhin erfolgte die vorläufige Festnahme. Der Mann wurde durch die Gesetzeshüter dem Polizeigewahrsam an der Marienstraße zugeführt, wo er sich zur Stunde aufhält und auf die weiteren Maßnahmen wartet.

