PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ladendieb festgenommen

Minden (ots)

(SN) Wegen eines mutmaßlichen Ladendiebs wurde die Polizei am frühen Mittwochabend an die Stiftstraße in Minden gerufen.

So meldete man den Beamten einen Mann, der sich gegen 17.30 Uhr in einem Discounter an einer fremden Handtasche bedient und daraus mutmaßlich ein Portemonnaie entwendet hatte. Bei der Kontrolle des nicht in Deutschland lebenden 66-Jährigen stellten die Beamten bei einer Abfrage im polizeilichen Auskunftssystem fest, dass ein europäischer Haftbefehl gegen ihn vorliegt.

Daraufhin erfolgte die vorläufige Festnahme. Der Mann wurde durch die Gesetzeshüter dem Polizeigewahrsam an der Marienstraße zugeführt, wo er sich zur Stunde aufhält und auf die weiteren Maßnahmen wartet.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 15:33

    POL-MI: Randalierer ins Gewahrsam gebracht

    Minden (ots) - Nach dem Hinweis zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil zweier Personen wurde die Polizei am frühen Dienstagabend zur Königstraße gerufen. Vor Ort trafen die Polizisten auf die beiden leicht verletzten Geschädigten (17, 46), nicht aber auf den Verursacher der Blessuren. Der mutmaßliche Täter konnte kurz darauf schließlich im Rahmen der eingeleiteten Fahndung angetroffen und ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 12:04

    POL-MI: Verdacht einer Trunkenheitsfahrt: Autofahrer ins Krankenhaus gebracht

    Espelkamp (ots) - (SN) Am Dienstagmittag meldete man der Polizeileitstelle einen offenbar betrunkenen Autofahrer in der Koloniestraße. Daraufhin entsandte man einen Streifenwagen an dessen Halteranschrift. Dort trafen die eingesetzten Beamten auf einen Mann sowie den beschriebenen Pkw. Dabei bemerkten die Polizisten rasch eine mutmaßliche Alkoholisierung bei dem ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 14:06

    POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt den unbekannten Mann?

    Porta Westfalica, Kreis Minden-Lübbecke (ots) - Nach dem Diebstahl eines hochwertigen Mobiltelefons in einem Elektronikfachmarkt an der Feldstraße im Juli 2024 suchen die Ermittler der hiesigen Kriminalpolizei nach einem Mann. Dazu wird die Bevölkerung nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe gebeten. Der bis dato unbekannte Mann steht unter Verdacht, in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren