Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt den unbekannten Mann?

Porta Westfalica, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Nach dem Diebstahl eines hochwertigen Mobiltelefons in einem Elektronikfachmarkt an der Feldstraße im Juli 2024 suchen die Ermittler der hiesigen Kriminalpolizei nach einem Mann. Dazu wird die Bevölkerung nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe gebeten.

Der bis dato unbekannte Mann steht unter Verdacht, in der Mittagszeit des 12. Juli ein Ausstellungshandy des Herstellers Samsung aus dem Verkaufsraum des Geschäftes entwendet zu haben. Trotz einer speziellen Sicherung gegen Diebstahl gelang es dem Unbekannten das Handy aus dem Geschäft zu bringen. Dabei konnte er von einer Sicherheitskamera aufgenommen werden.

Da die bisherigen polizeiinternen Ermittlungen nicht auf die Spur des Unbekannten führten, dürfen die Aufnahmen nach einem richterlichen Beschluss nun für eine Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden.

Der auf den Fotos abgebildete Mann dürfte dem Anschein nach zwischen 40 und 60 Jahre alt und von eher kräftiger Statur sein. Der brünette Brillenträger trug eine schwarze-weiße Jacke, eine blaue Jeans, eine dunkle Umhängetasche und eine markante weiße Armbanduhr.

Die Ermittler fragen: Wer kennt den abgebildeten Mann oder wer kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

Fotos des Unbekannten finden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/177844

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell