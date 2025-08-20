PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Randalierer ins Gewahrsam gebracht

Minden (ots)

Nach dem Hinweis zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil zweier Personen wurde die Polizei am frühen Dienstagabend zur Königstraße gerufen.

Vor Ort trafen die Polizisten auf die beiden leicht verletzten Geschädigten (17, 46), nicht aber auf den Verursacher der Blessuren. Der mutmaßliche Täter konnte kurz darauf schließlich im Rahmen der eingeleiteten Fahndung angetroffen und kontrolliert werden.

Bei den polizeilichen Maßnahmen leistete der aggressiv auftretende 49-Jährige erheblichen Widerstand, sodass ihn die Beamten fesselten und ins Gewahrsam an der Marienstraße brachten. Hierbei verletzte sich der Mindener durch seine starke Gegenwehr selber leicht und stieß fortlaufend Beleidigungen in Richtung der Beamten aus. Zudem verunreinigte er den Innenraum eines Streifenwagens durch Urin.

Zur Versorgung seiner Verletzung wurde durch die Polizei eine RTW-Besatzung gerufen. Zudem wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Nach Abklingen seiner Aggressivität konnte der 49-Jährige am Mittwochmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Wegen seines Verhaltens brachten die Beamten eine umfassende Strafanzeige auf den Weg.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

