Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verdacht einer Trunkenheitsfahrt: Autofahrer ins Krankenhaus gebracht

Espelkamp (ots)

(SN) Am Dienstagmittag meldete man der Polizeileitstelle einen offenbar betrunkenen Autofahrer in der Koloniestraße. Daraufhin entsandte man einen Streifenwagen an dessen Halteranschrift.

Dort trafen die eingesetzten Beamten auf einen Mann sowie den beschriebenen Pkw. Dabei bemerkten die Polizisten rasch eine mutmaßliche Alkoholisierung bei dem Espelkamper. Weil sich der Mann bei der Sachverhaltsklärung nicht mehr auf den eigenen Beinen halten konnte, verständigten die Beamten sicherheitshalber einen Rettungswagen. Mit dem wurde der Mann schließlich ins Krankenhaus gebracht. Dort erfolgte auch die Entnahme einer Blutprobe.

Den Führerschein konnten die Gesetzeshüter dem Espelkamper nicht abnehmen, So führte er das Auto mutmaßlich ohne in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Nun sieht der Espelkamper einer Anzeige entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell