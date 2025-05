Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Altkleiderdiebe nach Verfolgungsfahrt gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen fuhren am Mittwochabend, 7. Mai 2025, gegen 23.30 Uhr zum Festweg in Ückendorf, weil es Hinweise auf mehrere Personen gab, die sich an einem Altkleidercontainer verdächtig verhielten. Die Streifenbeamten trafen im Kreuzungsbereich Festweg/Ückendorfer Straße auf einen Fiat, in dem sich die beschriebenen Personen befanden. Um den Fiat an der Weiterfahrt zu hindern und die Insassen zu kontrollieren, positionierten die Polizisten den Streifenwagen vor dem Auto der Tatverdächtigen. Der Fahrer des Fiats wollte sich dieser anbahnenden Kontrolle umgehend entziehen und versetzte sein Fahrzeug mehrfach. Ein weiterer Streifenwagen näherte sich von hinten und keilte den Kleinwagen ein. Ohne Rücksicht beschleunigten die Tatverdächtigen ihr Auto, durchbrachen die Einkesselung und beschädigten dabei einen Streifenwagen. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit flüchteten sie durch ein Wohngebiet am Haidekamp, gefolgt von den Streifenwagen. Auf der Ostpreußenstraße hielt das Auto und der männliche Fahrer flüchtete fußläufig. In dem Fluchtfahrzeug verblieben zwei 24-jährige Frauen aus Essen, die von den Einsatzkräften kontrolliert wurden. Der Fahrzeugführer, ein 18-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde kurze Zeit später von weiteren Einsatzkräften auf einem angrenzen Feld gestellt. Da der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt und die entsprechende Sicherheitsleistung nicht erbringen konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Die beiden Frauen wurden ebenfalls zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache gebracht. Im Fluchtfahrzeug wurde mögliches Diebesgut in Form von Altkleidern festgestellt. Gegen die drei Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

