Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Münster: Zwei versuchte Einbrüche und ein gestohlenes Fahrrad

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt/Münster (ots)

Zu zwei Einbruchversuchen und einem Fahrraddiebstahl kam es in Darmstadt und Münster zwischen Dienstagabend (10.9.) und Donnerstagabend (12.9.).

In der Paul-Wagner-Straße versuchte ein unbekannter Täter, mittels Hebelwerkzeug in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen. Von seinem Vorhaben in Darmstadt ließ er dann aber ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

In Münster kletterte ein unbekannter Täter über einen Balkon zur Terrassentür eines Mehrfamilienhauses. Hier hebelte er in der Straße "Im Rückert" an der Tür, gelangte aber nicht ins Innere und flüchtete auch hier unerkannt.

Zu einem Diebstahl aus einem Fahrradkeller kam es am Darmstädter Mathildenplatz, als sich ein bislang Unbekannter über die Garage Zutritt zum Keller verschaffte. Hier stahl er ein Fahrrad und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell