LPI-J: Kennzeichen entwendet

Jena (ots) - Anwohner der Maria-Pawlowna-Straße berichteten am Mittwochnachmittag über mehrere Kellereinbrüche. Auch sollen der oder die Täter noch im Objekt sein. Vor Ort konnten zwei angegriffene Abteile festgestellt werden, die Täter jedoch nicht. Aus den Kellern entwendeten der oder die Langfinger mehrere Gegenstände, unter anderem Bekleidung sowie einen Motorradhelm, im Wert von über 2.000,- Euro. Die ...

