POL-FR: Wehr: Fraktur nach Sturz mit Fahrrad

Am Sonntagabend, 02.02.2025, gegen 21:30 Uhr, ist ein Radfahrer auf einem unbefestigten Weg in der Joseph-Haydn-Straße in Wehr alleinbeteiligt gestürzt und musste notärztlich versorgt werden. Der 57jährige Radfahrer kam im kurvigen Bereich eines matschigen Pfades alleinbeteiligt zu Fall. Durch den Sturz zog er sich mutmaßlich eine Beinfraktur zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

