Freiwillige Feuerwehr Borgentreich

FW Borgentreich: Fortbildung mit WEBER RESCUE - Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall

Borgentreich (ots)

Fortbildung mit WEBER RESCUE - Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall

Am heutigen Samstag nahmen die Führungskräfte der Feuerwehr Borgentreich an einem intensiven Seminartag mit der Firma WEBER RESCUE teil. Schwerpunkt: Technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen - praxisnah, aktuell und einsatzorientiert. Die Ausbildungspunkte lauteten:

   - Erstöffnung - schneller Zugang für die erste medizinische 
     Versorgung
   - Befreiungsöffnung - patientengerechtes und sicheres Befreien aus
     dem Fahrzeug
   - Versorgungsöffnung - optimale Raum- und Arbeitsbedingungen für 
     den Rettungsdienst

Das Ziel dieser Schulung war, die Fuhrungskräfte Führungskräfte fit machen, damit sie das erlernte Wissen und die Techniken an ihre Mannschaft weitergeben können - für noch schnellere, sichere und effektivere Hilfe im Einsatzfall. Durch die Instruktoren der Fa WEBER RESCUE wurde schon bekannte Themen wieder aufgefrischt und verbessert, aber euch neue Techniken vermittelt, wie Personen aus verunfallten Fahrzeugen gerettete werden können.

Ein großes Dankeschön an WEBER RESCUE für die fachlich hochwertige und praxisnahe Ausbildung! Ein weiterer Dank auch an die Firma Wulfhorst Autoverwertung für die Autos.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Borgentreich
Pressestelle
Elmar Nolte
Telefon: 01732107823
E-Mail: presse@ffw-borgentreich.de
https://feuerwehr-borgentreich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Borgentreich, übermittelt durch news aktuell

