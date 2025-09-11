PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Frau auf geklauten Fahrrad unterwegs

Weimar (ots)

Für einige Zeit ließ gestern Morgen eine 29-Jährige ihr Fahrrad nicht angeschlossen in dem Hinterhof ihres Mehrfamilienhauses im Weimarer Norden stehen. Als sie zurückkam war das Rad weg. Am Abend traute der 34-jährige Lebensgefährte der Bestohlenen seinen Augen kaum, als er das Fahrrad in der Stadt sah - mit einer anderen Frau auf dem Sattel. Der Mann nahm die Verfolgung auf und informierte die Polizei. Sodann konnte das Rad sichergestellt und der Eigentümerin zurückgegeben werden. Gegen die mutmaßliche 36-jährige, den Beamten gut bekannte, Diebin wurde Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  11.09.2025

  11.09.2025

  11.09.2025

