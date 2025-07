Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei und versteckt sich vergeblich im Wald

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0660

Samstagabend (26. Juli 2025) um 23 Uhr warteten Einsatzkräfte der Polizei ordnungsgemäß an einer roten Ampel an der Dortmunder Straße/Kupferstraße in Lünen, als ein Motorradfahrer von links nicht nur die Polizisten, sondern auch vier weitere Fahrzeuge mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit überholte, als die Ampel auf Grün sprang. Die Beamten entschlossen sich, eine Verkehrskontrolle durchzuführen.

Der 22-jährige Dortmunder beschleunigte sein Motorrad stark, als er die Beamten hinter sich bemerkte. Während seiner Flucht fuhr der Mann über eine rote Ampel. Glücklicherweise wurden Unbeteiligte nicht gefährdet. Er bog in die Straße Buchenberg ein. Auf einem dortigen Parkplatz stellte der Dortmunder sein Motorrad ab und versuchte vergeblich, sich im angrenzenden Waldstück vor der Polizei zu verstecken.

Das Motorrad, der Führerschein und das Smartphone des Mannes wurden sichergestellt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (§315 d).

