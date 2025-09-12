PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl in Bad Sulza Baustelle Salzstraße

Bad Sulza (ots)

In dem Zeitraum vom 10.09.2025 nachmittags bis 11.09.2025 früh morgens öffneten der oder die unbekannten Täter durch ein gekipptes Fenster ein weiteres daneben befindliches Fenster und drangen so in den Aufenthaltscontainer ein. Hier entwendeten sie diverse Schlüssel. Die Täter rollten zwei große Kabeltrommeln ca. 50 m weit in Richtung Bahnhof. Von den Trommeln wickelten sie ca. 80 m ab und schnitten diese in mehrere ca. 2 m lange Stücke. Diese hinterließen sie jedoch direkt am Tatort. Wie viel von dem Kabel tatsächlich entwendet wurde kann noch nicht gesagt werden, aber der bereits bekannte Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Hinweis zum Tathergang können bei der Polizei Apolda gemeldet werden unter: Tel.: 03644/541- 0.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

