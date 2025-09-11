LPI-J: Durchgegangen und getreten
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Poxdorf: Ein Reitunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Nähe von Poxdorf. Während eines Ausritts scheuten die zwei Pferde, ohne dass es einen erkennbaren Grund gab. Hierbei wurden sowohl eine 33-Jährige als auch eine 31-Jährige vom Rücken geworfen. Während die 33-Jährige leichte Verletzungen davontrug, musste die 31- jährige mit schweren Verletzungen per angefordertem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Was genau zum Unfall führte, muss ermittelt werden.
