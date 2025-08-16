Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Großkontrolle auf dem Rhein

Mainz (ots)

Am Samstag, dem 16.08.2025, fand bei 30°C und Sonnenschein in der Zeit von 16:00 - 23:00 Uhr der Sonderkontrolltag "Alkohol und Betäubungsmittel in der Sportbootschifffahrt" im Bereich der WSP Station Mainz statt. Es waren insgesamt zwei schwere Polizeiboote, sowie drei leichte Polizeiboote im Bereich von RKM 480 (Oppenheim) - 520 (Ingelheim) im Einsatz. Im Einsatz befanden sich 17 Beamte der Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz. Es wurden insgesamt 40 Fahrzeuge kontrolliert und dabei diverse Verstöße festgestellt. Alkoholisierte Sportbootfahrer konnten nicht festgestellt werden.

getroffene Maßnahmen:

schriftl. Verwarnungen: 2x mündl. Verwarnungen: 4x Mängelberichte: 2x Owis: 1x Straftaten: 1x Weiterfahrverbote: 1x

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell