Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Großkontrolle auf dem Rhein

Mainz (ots)

Am Samstag, dem 16.08.2025, fand bei 30°C und Sonnenschein in der Zeit von 16:00 - 23:00 Uhr der Sonderkontrolltag "Alkohol und Betäubungsmittel in der Sportbootschifffahrt" im Bereich der WSP Station Mainz statt. Es waren insgesamt zwei schwere Polizeiboote, sowie drei leichte Polizeiboote im Bereich von RKM 480 (Oppenheim) - 520 (Ingelheim) im Einsatz. Im Einsatz befanden sich 17 Beamte der Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz. Es wurden insgesamt 40 Fahrzeuge kontrolliert und dabei diverse Verstöße festgestellt. Alkoholisierte Sportbootfahrer konnten nicht festgestellt werden.

getroffene Maßnahmen:

schriftl. Verwarnungen: 2x mündl. Verwarnungen: 4x Mängelberichte: 2x Owis: 1x Straftaten: 1x Weiterfahrverbote: 1x

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik


WSP-Station Mainz
Telefon: 06131-6583350
oder
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Abteilung Wasserschutzpolizei
Telefon: 06131-65 83023
E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

  • 15.08.2025 – 18:22

    PP-ELT: Person schwimmt von Mainz aus über den Rhein/Polizeihubschrauber im Einsatz

    Mainz (ots) - Am 15.08.2025 gegen 14:40 Uhr werden durch Passanten die Rettungskräfte alarmiert, weil eine Person bei RKM 498,200 oberhalb der Theodor-Heuss-Brücke Mainz im Rhein treibt. Die Örtlichkeit wird von schweren Polizeibooten aus Hessen und Rheinlad-Pfalz angefahren. Ein hessischer Polizeihubschrauber ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 21:22

    PP-ELT: Schwimmer verursacht großen Rettungseinsatz

    Mainz (ots) - Über die Leitstelle des Polizeipräsidium Mainz wird in Höhe der Schiersteiner Autobahnbrücke, bei RKM 504,500, eine Person im Wasser gemeldet. Diese Person soll neben einem Sportboot herschwimmen. Das Sportboot selbst sei unbemannt. Zunächst wurde angenommen, dass sich der Sachverhalt im Bereich des Biebricher Stromarms (HE) abspielen würde. Im Laufe des Einsatzes wurde die Örtlichkeit auf den ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 15:39

    PP-ELT: Tödlicher Badeunfall bei Bacharach RKM 542

    Bacharach (ots) - Am 13.08.2025, gegen 12:21 Uhr, wurde eine ertrinkende Person im Rhein bei RKM 542, Ortslage Bacharach, gemeldet. Zwei Personen aus dem Bereich Bad Soden am Taunus wollten einen Ausflug zum Rhein machen um dort schwimmen zu gehen. Eine der beiden Personen ist ins Wasser gegangen und dann wortlos abgetrieben. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen durch die Feuerwehr und Wasserschutzpolizei, konnte die ...

    mehr
