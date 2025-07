POL-W: W/H Hauptzollamt Hannover stellt Diebesgut aus Wuppertal sicher

Wuppertal (ots) - Am Dienstag (22.07.2025, gegen 18:10 Uhr) erlitt ein Fahrgast leichte Verletzungen, nachdem ein Linienbus eine Gefahrenbremsung einlegen musste. Ein 28-jähriger Busfahrer fuhr auf der Bahnstraße in Richtung Haltestelle Lienhardplatz. Als in Höhe der Einmündung Am Stationsgarten ein Junge unvermittelt die Straße querte, legte der Fahrer eine ...

