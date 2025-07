Polizei Wuppertal

POL-W: W Verletzte Frau in Linienbus - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (22.07.2025, gegen 18:10 Uhr) erlitt ein Fahrgast leichte Verletzungen, nachdem ein Linienbus eine Gefahrenbremsung einlegen musste. Ein 28-jähriger Busfahrer fuhr auf der Bahnstraße in Richtung Haltestelle Lienhardplatz. Als in Höhe der Einmündung Am Stationsgarten ein Junge unvermittelt die Straße querte, legte der Fahrer eine Gefahrenbremsung ein. In der Folge prallte die Frau (60 j.) mit ihrem Kopf gegen eine Plastikscheibe im Bus. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Das Kind war circa acht bis zehn Jahre alt und trug ein Fußballtrikot. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Jungen geben können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell