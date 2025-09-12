LPI-J: Sattelzug fährt gegen Haus und flüchtet
Weimar (ots)
Bereits am Mittwochnachmittag befuhr eine Sattelzugmaschine mit Auflieger in Hopfgarten den Sankt-Vitus-Weg. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite blieb der Fahrer an der Fassade eines Wohnhauses hängen. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen flüchtete der Fahrer vom Unfallort. Am Haus entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zur Klärung der Identität des Unfallverursachers und der genauen Umstände bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen werden gebeten sich unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.
