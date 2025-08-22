Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Autofahrerinnen bei Unfall auf Bundesstraße 73 in Düdenbüttel leicht verletzt

Stade (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen 05:50 h kam es auf der Bundesstraße 73 zwischen Himmelpforten und Düdenbüttel zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autoinsassen leicht verletzt wurden.

Zu der Zeit war eine 36-jährige Fahrerin eines Hyundai Tuscon aus Düdenbüttel mit ihrem Auto aus Richtung Düdenbüttel kommend in Richtung Himmelpforten unterwegs.

Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr sie dann auf den vor ihr fahrenden Baustoff-LKW eines 56-jährigen Fahrers aus Horneburg auf. Durch den Aufprall geriet sie in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegenkommenden Seat Leon einer 45-jährigen Fahrerin aus Hechthausen zusammen.

Bei dem Unfall wurden die Unfallverursacherin und die 45-jährige Seatfahrerin leicht verletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden sie vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum Stade eingeliefert.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall zum Teil erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Himmelpforten und Düdenbüttel rückten mit 30 Feuerwehrleuten an. Sie sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und halfen bei Aufräumarbeiten.

Die Bundesstraße 73 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

