LPI-J: Kurzzeitig eingeklemmt

Weimar (ots) - Am Donnerstagnachmittag musste eine Anwohnerin in der Bertuchstraße feststellen, dass ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen wurde. Offensichtlich hatten die Täter erst die Eingangstür des Hauses aufgehebelt und schließlich die Wohnungstür der 67-Jährigen im ersten Obergeschoss. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten ohne auf den ersten Blick etwas zu entwenden. Eine Mitbewohnerin hatte zur Tatzeit zwei Männer schnellen Schrittes aus ...

