LPI-J: Kurzzeitig eingeklemmt
Jena (ots)
Donnerstagmorgen stand ein Pkw auf dem Forstweg parkend am rechten Fahrbahnrand. Zwei Frauen (42, 49 Jahre) standen am geöffneten Kofferraum und wollten einen Ladevorgang durchführen. Dahinter stand ein Pkw Peugeot. Bei dem Versuch, rückwärts anzufahren, legte 75-jährige Fahrerin den Gang nicht richtig ein und rollte gegen die beiden Frauen. Diese wurde hierbei kurzzeitig eingeklemmt und leicht verletzt.
