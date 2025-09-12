LPI-J: In Wohnung eingebrochen
Weimar (ots)
Am Donnerstagnachmittag musste eine Anwohnerin in der Bertuchstraße feststellen, dass ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen wurde. Offensichtlich hatten die Täter erst die Eingangstür des Hauses aufgehebelt und schließlich die Wohnungstür der 67-Jährigen im ersten Obergeschoss. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten ohne auf den ersten Blick etwas zu entwenden. Eine Mitbewohnerin hatte zur Tatzeit zwei Männer schnellen Schrittes aus dem Treppenhaus stürmen sehen. Erste Hinweise zu den Tätern konnten erlangt werden. Die Ermittlungen zur Klärung der Identität wurden aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell