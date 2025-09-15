Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Lkr. Rottweil) - Unfallflucht: 26-Jähriger verhindert Weiterfahrt eines alkoholisierten Autofahrers (12.09.2025)

Vöhringen (ots)

Am Freitagabend hat ein 33-jähriger Renault-Fahrer beim Rückwärtsausparken an einer Tankstelle in der Eythstraße einen Opel Astra beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt.

Ein 26-Jähriger, der den Opel betankte, bemerkte den Zusammenstoß, rannte dem Wagen hinterher und stellte sich dem Fahrer in den Weg. Dadurch konnte er verhindern, dass der Mann weiterfuhr. Als der 33-Jährige versuchte, erneut einzuparken, kam es beinahe zu einer weiteren Kollision mit einem anderen Auto.

Die hinzugerufenen Beamten stellten beim Fahrer einen Atemalkoholwert von über 0,7 Promille fest. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Am Opel entstand ein Schaden von rund 800 Euro.

