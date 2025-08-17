Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Gemeinde Oberthal

Oberthal/OT Steinberg-Deckenhardt (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 14. auf den 15. August brachen Unbekannte in der Straße "Vorm Wald" in 66649 Steinberg-Deckenhardt einen an der Straße stehenden Zigarettenautomaten auf. Der Automat wies ein Loch auf, so dass von den Tätern ein Schneidwerkzeug verwendet worden sein könnte. Am Tatort wurde von den Tätern auch Einbruchswerkzeug hinterlassen, das einer Untersuchung auf Spuren unterzogen wird. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall unter 06851 - 898 0 oder per Mail an PI-WND@polizei.slpol.de geben können.

